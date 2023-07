বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে চড় খেলেন জনপ্রতিনিধি, ভিডিও ভাইরাল

বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে নিজের নির্বাচনী এলাকায় গিয়েছিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। বাসিন্দারা তাকে ঘিরে ধরেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। সেই সময়ই এক নারী সপাটে চড় মারলেন ওই জনপ্রতিনিধিকে। এমনই ঘটনা ঘটেছে ভারতের হরিয়ানায় এক বিধায়কের সঙ্গে। ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

জানা গেছে, বুধবার (১২ জুলাই) নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের বন্যা বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন হরিয়ানার জননায়ক জনতা পার্টি (জেজেপি)-র বিধায়ক ঈশ্বর সিংহ। তিনি বন্যা বিপর্যস্ত এলাকায় পৌঁছতেই তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বাসিন্দারা।

#WATCH | Haryana: In a viral video, a flood victim can be seen slapping JJP (Jannayak Janta Party) MLA Ishwar Singh in Guhla as he visited the flood affected areas



"Why have you come now?", asks the flood victim pic.twitter.com/NVQmdjYFb0