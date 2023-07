সহকর্মীদের বিরুদ্ধে ঘুস নিয়ে আসামি ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলে রাস্তায় নেমেছেন ভারতের এক পুলিশ সদস্য। শুধু রাস্তায় নেমেই ক্ষান্ত হননি, রীতিমতো পথ আটকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন তিনি। এর জন্য এক সহকর্মীর লাথি পর্যন্ত খেতে হয়েছে। তবু প্রতিবাদে অনড় ছিলেন ওই পুলিশ সদস্য।

গত শুক্রবার (২১ জুলাই) পাঞ্জাবের জলন্ধরের ভোগপুর এলাকায় পাঠানকোট হাইওয়ের একটি অংশে ঘটেছে এই ঘটনা। এর ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে।

ভিডিওতে ওই পুলিশ সদস্যকে বলতে শোনা যায়, আমি চোর ধরি আর আমার থানার লোকেরা টাকার বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেয়।

সূত্র জানায়, ওই পুলিশ সদস্য এক যুবককে গ্রেফতার করে ভোগপুর থানায় নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে থানায় গিয়ে সহকর্মীদের কাছে ওই আসামির কথা জিজ্ঞেস করলে তারা অস্পষ্ট উত্তর দেন। তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি।

ভিডিওতে দেখা যায়, ক্ষুব্ধ পুলিশ সদস্য রাস্তার দু’পাশে দড়ি বেঁধে গাড়ি চলাচল আটকানোর চেষ্টা করছেন। এসময় আরেক পুলিশ সদস্য সেই দড়ির গিঁট খুলে ফেলছেন এবং প্রতিবাদী পুলিশ সদস্যকে ধমকাচ্ছেন।

