সিংহী খুঁজতে হলিউডি কায়দায় অভিযান, মিললো বুনো শুয়োর

শান্ত শহরের রাস্তায় হঠাৎ করেই হেঁটে বেড়াচ্ছে একটি সিংহী। অনেকেই আবার সেটিকে নিজের চোখে দেখেছেন। জানতে পেরে হেলিকপ্টার, অসংখ্য পুলিশের গাড়ি, শতাধিক পুলিশ সদস্য নিয়ে হলিউডি কায়দায় তল্লাশি অভিযানে নামে শহর কর্তৃপক্ষ। সবশেষে জানা যায়, শহরে কোনো সিংহী নেই। যে প্রাণীটিকে দেখা গেছে, সেটি মূলত একটি শুয়োর।

গত বুধবার (১৯ জুলাই) এমন খবরে হুলস্থুল কাণ্ড ঘটে যায় জার্মানির ক্লাইনমাঁখো শহরে। অজানা প্রাণীর আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়ে রাজধানী বার্লিনের কেন্দ্রস্থল থেকে মাত্র ১৪ মাইল দূরের শহরটির ২০ হাজার বাসিন্দা।

এক প্রত্যক্ষদর্শীর ধারণ করা একটি ভিডিওর সূত্র ধরে পুলিশ কর্মকর্তারাসহ সবাই ধরে নেন শহরে আসলেই একটি সিংহী ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতেই ঘাবড়ে যান সবাই। শহরজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যাপক জোরদার করার পাশাপাশি বাসিন্দাদের ঘরের বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দেয় পুলিশ।

