আজকাল ঝাঁ চকচকে করপোরেট চাকরি ছেড়ে অনেককেই দেখা যায় নিজের মতো কাজ করতে চান। কেউ শুরু করেন ব্যবসা, কেউ চালান গাড়ি। শুধু তাই নয়, উচ্চশিক্ষিত সেই ক্যাবচালকদের মাস গেলে যা আয় হয়, তা নাকি প্রাতিষ্ঠানিক চাকরির বেতনের চেয়েও বেশি। সম্প্রতি তেমনই এক ইঞ্জিনিয়ার ক্যাবচালকের ঘটনা ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

কিছুদিন আগে ভারতে একটি ক্যাবে উঠেছিলেন শ্বেতা কুক্রেজা নামে এক তরুণী। সেই ক্যাবের চালকের সঙ্গে কথা বলে শ্বেতা জানতে পারেন, তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার। করপোরেট জগতে চাকরি করতেন ওই চালক। কিন্তু এখন গাড়ি চালিয়ে আগের চাকরির চেয়েও বেশি আয় করছেন।

টুইটারে শ্বেতা লিখেছেন, আমি গতকাল ক্যাবে যাচ্ছিলাম। সেই গাড়ির চালক ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। তার সঙ্গে কথোপকথনে জানতে পারি, এর আগে তিনি করপোরেট চাকরি করতেন। কিন্তু, এখন ক্যাব চালিয়ে চাকরির চেয়েও অনেক বেশি উপার্জন করছেন।

গত ৬ আগস্ট পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার হওয়ার পরপরই ভাইরাল হয়ে যায়। তাতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অসংখ্য মানুষ।

I was in a cab yesterday and that driver was an engineer.



He said he earns more from the cab driving than his corporate job at Qualcomm.