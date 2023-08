পানামায় নাব্য সংকট, আটকা পড়েছে ২ শতাধিক জাহাজ

বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ত শিপিং লেনগুলোর মধ্যে অন্যতম পানামা খাল। এই পথ দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করে শত শত মালবাহী জাহাজ। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে সংযোগকারী খালটিতে সম্প্রতি তীব্র পানির অভাব দেখা দিয়েছে। ফলে দু’পাশে আটকা পড়েছে দুইশ’রও বেশি জাহাজ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) ভাইরাল এক পোস্ট থেকে জানা যায়, পানামা খালের দু’পাশে আটকে পড়া জাহাজগুলোর মধ্যে কয়েকটি তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে পার হওয়ার অপেক্ষা করছে।

ওয়েনটেক এসপিএফএক্স নামে অ্যাকাউন্টটি থেকে বলা হয়েছে, পানামায় এই মুহূর্তে নজিরবিহীন খরার কারণে জাহাজগুলো আটকে রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। খালটি পানি ভরার জন্য বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে জাহাজ পারাপার কঠিন হয়ে পড়েছে।

Panama. Waters. HAARP. Supply chain. Cabal intel:#REPORT More than 200 ships are in a traffic jam outside the Panama Canal



Over 200 ships are currently stuck in a major traffic jam on either side of the Panama Canal, with some ships trapped for more than three weeks waiting to… pic.twitter.com/Q53XR8pwFX