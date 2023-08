চন্দ্রজয় করে কী লাভ হলো ভারতের?

চাঁদের বুকে সফলভাবে মহাকাশযান অবতরণ করিয়ে সম্প্রতি চন্দ্রজয়ীদের এলিট ক্লাবে ঢুকে পড়েছে ভারত। এই মিশনের মাধ্যমে চন্দ্রজয় করা দেশ হিসেবে চতুর্থ এবং চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করা পৃথিবীর প্রথম দেশ হিসেবে নাম লিখিয়েছে তারা। এই অভিযানে ভারতের খরচ হয়েছে প্রায় ৬১৫ কোটি রুপি। কিন্তু এত টাকা খরচ করে চাঁদে গিয়ে কী লাভ হচ্ছে দেশটির?

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর সাবেক চেয়ারম্যান কে কস্তুরিরঙ্গন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি’কে তিনি বলেছেন, চন্দ্রযান-৩’র সাফল্য ভারতকে মহাকাশগামী দেশগুলোর মধ্যে সামনের সারিতে নিয়ে গেছে। এর অর্থ, এখন থেকে মহাকাশ অনুসন্ধান এবং গতিসম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনায় কথা বলার সুযোগ পাবে ভারত।

কস্তুরিরঙ্গন ইসরোর চেয়ারম্যান থাকাকালেই ভারতের চন্দ্রাভিযানগুলোর পরিকল্পনা হয়েছিল। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক শাসকরা অতীতে অন্যদের মহাকাশ গবেষণা বন্ধ করে দিয়েছে, বিশেষ করে উদীয়মান প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে। সেই প্রেক্ষাপটেই ভারতকে মহাকাশ গবেষণায় বিনিয়োগ করতে হতো।

.... and

The moon as captured by the

Lander Imager Camera 4

on August 20, 2023.#Chandrayaan_3 #Ch3 pic.twitter.com/yPejjLdOSS