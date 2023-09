যানজট এড়াতে ফুটওভার ব্রিজে উঠে পড়লো অটো, ভাইরাল ভিডিও

যানজটে বসে থাকতে কারই বা ভালো লাগে! এর কারণে কখনো কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থাকে সারি সারি গাড়ি। তাতে বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে ওঠেন যাত্রীরা। অনেকেই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে গাড়ি থেকে নেমে হাঁটা শুরু করেন। কিন্তু গাড়ির চালকরা কী করবেন? জট না ছাড়া পর্যন্ত বসে থাকা ছাড়া তাদের আর উপায় কী!

সম্প্রতি এমনই ভয়ংকর যানজটে আটকা পড়েছিলেন নয়াদিল্লির এক অটোচালক। অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তারপরেই যা করেন, তাতে অবাক প্রত্যক্ষদর্শীরা।

আরও পড়ুন>> দামি গাড়িতে এসে রাস্তার পাশের গাছ চুরি, ভিডিও ভাইরাল

সবাইকে চমকে দিয়ে অটো নিয়ে সোজা ফুটওভার ব্রিজে উঠে পড়েন তিনি। সেই ঘটনার ভিডিও এরই মধ্যে ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ঘটনাটি ঘটেছে হামদর্দ নগর রেড লাইট সঙ্গম বিহার ট্রাফিক সার্কেলে।

জানা যায়, মুন্না নামে ২৫ বছর বয়সী ওই অটোচালক ট্রাফিক সিগন্যালে আটকে থাকতে থাকতে এতটাই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, আচমকা অটো ঘুরিয়ে রাস্তার পাশে ফুটপাতে উঠে পড়েন। তারপর অটো হাঁকিয়ে সিঁড়ি বেয়েই ওভারব্রিজ বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেন।

Shame Viral Video

Due to jam at Hamdard Nagar red light Sangam Vihar traffic circle in Delhi, autos also started plying on the foot over bridge instead of the road.#Fukrey3 #RVNL #MondayMotivation #SanjanaGanesan #SanatanaDharma #INDvNEP #TeJran pic.twitter.com/zZlVS84jil