দামি গাড়িতে এসে রাস্তার পাশের গাছ চুরি, ভিডিও ভাইরাল

পৃথিবীতে বৃক্ষপ্রেমী মানুষের অভাব নেই। অভ্যাসবশতই তারা গাছ লাগিয়ে থাকেন। আবার কেউ কেউ ঘরবাড়ি সাজাতেও বিভিন্ন ধরনের গাছ ব্যবহার করেন। গাছের প্রতি এমন প্রেম অবশ্যই ভালো। কিন্তু তার জন্য চুরির পথ বেছে নেওয়া নিশ্চয় ভালো দেখায় না। সম্প্রতি দামি গাড়িতে করে এসে রাস্তার পাশে সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য লাগানো গাছ চুরি করছেন এক নারী ও এক পুরুষ, এমন দৃশ্য ধরা পড়েছে সিসি ক্যামেরায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই ঘটনার ভিডিও।

জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়েতে। তথ্য অনুসারে, গত ২৯ জুলাই স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ৩৬ মিনিটে রাজস্থানের দৌসা জেলার আভানেরি সার্কেলের কাছে দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়েতে একটি কালো রঙের স্করপিও গাড়ি থামে। একটু পরেই তা থেকে নেমে আসেন এক নারী ও এক পুরুষ। এরপর দুজন মিলে রাস্তার পাশে সৌন্দর্যবধনের জন্য রাখা বেশ কয়েকটি গাছ চুরি করেন।

সেদিন গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার আগে তারা অন্তত নয়টি গাছের টব চুরি করেছিলেন।

