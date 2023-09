জি২০ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে গেছেন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রধান (আইএমএফ) ক্রিস্টিনা জর্জিয়েভা। বিমানবন্দরে তাকে নেচে-গেয়ে স্বাগত জানান একটি সাংস্কৃতিক দল। সেখানে তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আনন্দ করেছেন ক্রিস্টিনা জর্জিয়েভা। এরকমই একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

জানা গেছে, ভারতে আয়োজিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের সম্মাননীয় অতিথি ক্রিস্টিনা। শনি ও রোববার তিনি যোগ দেবেন জি-২০ অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর বৈঠকে। তবে ক্রিস্টিনা তার একদিন আগেই চলে যান ভারতে।

Difficult to resist #Sambalpuri beats .



MD International Monetary Fund Ms. @KGeorgieva arrives in India for #G20 summit to a #Sambalpuri song and dance welcome . #OdiaPride pic.twitter.com/4tx0nmhUfK