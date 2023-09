কমলা হ্যারিসের ‌‌‘হিপহপ ডান্সে’র ভিডিও ভাইরাল

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের একটি নাচের ভিডিও সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে। ওই ভিডিও নিয়ে লোকজন বেশ ঠাট্টা-তামাশা করছেন। ৫৮ বছর বয়সী কমলা হ্যারিস সম্প্রতি হিপহপ নাচের ৫০তম বার্ষিকী উদযাপনে হোয়াইট হাউজে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেখানে তাকে গানের তালে তালে হিপহপ ডান্স করতে দেখা যায়।

মূলত বিপত্তি বেঁধেছে ওই নাচ নিয়েই। ২২ সেকেন্ডের ওই নাচের ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেন রাজনৈতিক ভাষ্যকার অ্যান্থনি ব্রায়ান লোগান। ওই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করার পর থেকেই হাসি-তামাশার পাত্র হয়ে উঠেছেন কমলা হ্যারিস।

ভিডিওটি ইতোমধ্যেই ৪০ হাজারের বেশি মানুষ দেখেছেন। এছাড়া সেখানে প্রচুর কমেন্টও পড়েছে। বেশিরভাগ মানুষই সেখানে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন।

কমলার ওই নাচের ভিডিও সম্পর্কে মন্তব্য করে এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, আপনি যখন একটি নির্দিষ্ট বয়স পার করবেন এবং আপনার শরীরের আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন আসবে। তখন আপনাকে ঢিলেঢালা পোশাকেই বেশি আকর্ষণীয় লাগবে।

Kamala Harris with the granny moves at her 50th Anniversary of Hip-Hop partypic.twitter.com/8Lg5XCxQ3a