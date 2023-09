বিহারে নৌকা উল্টে ১৮ শিশু নিখোঁজ

ভারতের বিহারে একটি নৌকা উল্টে ১৮ শিশু নিখোঁজ হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকালে রাজ্যের মোজাফ্ফরপুর জেলায় যাত্রীবাহী একটি নৌকা উল্টে যায়। ওই নৌকায় প্রায় ৩৪ জন আরোহী ছিল। তারা নৌকায় করে স্কুলে যাচ্ছিল।

বাগমতি নদী সংলগ্ন মধুপুর পাত্তি ঘাটের কাছে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নিতিশ কুমার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটসহ জেলার শীর্ষ কর্মকর্তাদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে।

#WATCH | Boat carrying school children capsizes in Bagmati river in Beniabad area of Bihar's Muzaffarpur pic.twitter.com/TlHEfvvGYy

— ANI (@ANI) September 14, 2023

তিনি জানিয়েছেন, নিখোঁজ শিশুদের পরিবারকে সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হবে। ঘটনাস্থলে ইতোমধ্যেই উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে এই ঘটনা গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিয়েছি।

রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সব ধরনের সহযোগিতা দেবে বলেও জানান তিনি। এছাড়া রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর একটি দলও ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে।

টিটিএন