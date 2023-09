ফ্লাইট অভ্যন্তরীণ হোক বা আন্তর্জাতিক, বিমানবন্দরে লাগেজ চেকিং বাধ্যতামূলক। আরোহীদের সুরক্ষার স্বার্থেই এই কাজটি করেন নিরাপত্তাকর্মীরা। কিন্তু যাত্রীদের সুরক্ষা দেওয়া যাদের কাজ, তারাই যদি নিরাপত্তাহীনতার কারণ হয়ে দাঁড়ান, তাহলে? ঠিক এমনটিই ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে।

সম্প্রতি বমিানবন্দরটির দুজন ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (টিএসএ) কর্মীকে যাত্রীদের ব্যাগ থেকে নগদ টাকা চুরি করতে দেখা গেছে। এর ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পরেই শোরগোল পড়ে গেছে চারদিকে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোর খবরে জানা যায়, চুরির ভিডিওটি ধারণা করা হয়েছিল এ বছরেরই ২৯ জুন। অভিযুক্ত দুই কর্মী হলেন ২০ বছর বয়সী জোসু গঞ্জালেস এবং ৩৩ বছরের লাবারিয়াস উইলিয়ামস।

জানা গেছে, যাত্রীদের থেকে বিমানবন্দরের ভেতরেই টাকা-পয়সা এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিস চুরি যাওয়ার অভিযোগ পাওয়ার পরে তদন্তে নামেন এনফোর্সমেন্ট কর্মকর্তারা। তারপর জুলাই মাসে গ্রেফতার করা হয় দুই অভিযুক্তকে।

TSA Agents caught on surveillance video stealing hundreds of dollars in cash from passengers’ bags at Miami airport. pic.twitter.com/LhFW9yNRNV