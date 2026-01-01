কেমন যাবে নতুন বছর
বাজারে আসছে অ্যাপলের যেসব পণ্য
নতুন বছরের শুরুতেই একের পর এক নতুন পণ্য ও সফটওয়্যার আপডেট আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রযুক্তি জায়ান্ট অ্যাপল। ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে আপগ্রেডেড আইপ্যাড, নতুন ম্যাকবুক কম্পিউটার এবং হালনাগাদ আইওএস সংস্করণ উন্মোচনের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।
সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছে নতুন ১৪ ইঞ্চি ও ১৬ ইঞ্চি ম্যাকবুক প্রো। এসব ডিভাইসে থাকছে অ্যাপলের সর্বশেষ এম-৫ প্রো ও এম-৫ ম্যাক্স চিপ। নতুন এই চিপগুলো আরও দ্রুত প্রসেসিং, উন্নত পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট এবং শক্তিশালী গ্রাফিক্স পারফরম্যান্স নিশ্চিত করবে যা হাই-অ্যান্ড ল্যাপটপ বাজারে ম্যাকবুক প্রোর অবস্থান আরও শক্ত করবে।
এছাড়া ম্যাকবুক প্রো সিরিজে বড় ধরনের নকশাগত পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যা ২০২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে কিংবা ২০২৭ সালের শুরুতে আসতে পারে। একই সঙ্গে অ্যাপল তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে সাশ্রয়ী ম্যাকবুক উন্মোচনের পরিকল্পনাও করছে বলে জানা গেছে। এই ম্যাকবুকটি আইফোন ১৬ প্রোতে ব্যবহৃত এ-১৮ প্রো চিপ দ্বারা তৈরির কথা রয়েছে যা হবে প্রথম ম্যাক কম্পিউটার যেখানে আইফোনের প্রসেসর ব্যবহৃত হবে।
নতুন এই ম্যাকবুকটির দাম আগের মডেলের কাছাকাছি হতে পারে। এতে থাকবে ১২ দশমিক ৯ ইঞ্চির ডিসপ্লে এবং একাধিক আকর্ষণীয় রঙের বিকল্প যার মধ্যে শিক্ষার্থীবান্ধব সংস্করণও থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
অন্যদিকে, ২০২৬ সালের মার্চে অ্যাপল এম-৫ চিপযুক্ত ম্যাকবুক এয়ার, নতুন আইপ্যাড এয়ার এবং আপডেটেড বেস মডেলের আইপ্যাড উন্মোচিত হবে বলে জানা যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারিতে ম্যাক মিনি আপডেট, নতুন ম্যাক স্টুডিও এবং আইফোন ১৭-ই বাজারে আসার গুঞ্জন রয়েছে।
সফটওয়্যারের দিক থেকে, অ্যাপল আইওএস ২৬ দশমিক ৩ সংস্করণ আনতে যাচ্ছে যেখানে থাকবে বেশ কিছু আপডেট, ইউরোপীয় ইউনিয়নভিত্তিক পরিবর্তন এবং আইফোন ও অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসের মধ্যে আরও ভালো ইন্টারঅপারেবিলিটি বা পারস্পরিক সংযোগ সুবিধা।
