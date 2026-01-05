ট্রাম্পের হুমকিতে সুর পাল্টালেন ডেলসি, শ্রদ্ধা-সহযোগিতার আশ্বাস
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির পর সুর নরম করতে বাধ্য হয়েছেন ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রড্রিগেস। কথা না-শুনলে বড় মূল্য দিতে হবে বলে ট্রাম্পের এমন মন্তব্যের পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার সম্পর্কের বার্তা দিয়েছেন ডেলসি।
ডেলসি জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং ভেনেজুয়েলার সম্পর্কে ভারসাম্য এবং শ্রদ্ধা দেখতে চান তিনি। তিনি লিখেছেন, আমেরিকা ও ভেনেজ়ুয়েলার মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ এবং শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক স্থাপন আমাদের অগ্রাধিকার। পারস্পরিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে একসঙ্গে কাজ করার জন্য আমরা যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি।
উল্লেখ্য, ডেলসিকে নিয়ে প্রথমে ইতিবাচক বার্তা দিয়েছিলেন ট্রাম্প। ভেনেজুয়েলার অভিযান চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণ করার পর ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতাই করবেন। কিন্তু ডেলসি নিজে সে কথা বলেননি। বরং তিনি মাদুরো ও তার স্ত্রীকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন।
ডেলসি বলেছিলেন, ভেনিজুয়েলার একটাই প্রেসিডেন্ট আর তিনি হচ্ছে নিকোলাস মাদুরো।
রোববার (৪ জানুয়ারি) মার্কিন সংবাদমাধ্যম ‘দ্য আটলান্টিক’-কে ট্রাম্প জানিয়েছেন, কথা না-শুনলে ডেলসিকে আরও বড় মূল্য দিতে হবে। যদি রড্রিগেস সঠিক ভাবে কাজ না করেন তাহলে তাকে মাদুরোর থেকেও বড় মূল্য দিতে হতে পারে। এমনকি ভেনেজুয়েলায় দ্বিতীয়বার সামরিক আক্রমণেরও হুঁশিয়ারি দেন ট্রাম্প। তারপরেই ডেলসি সুর কিছুটা নরম করেছেন।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) মধ্যরাতে মাদুরো ও তার স্ত্রীকে ভেনেজুয়েলায় থেকে অপহরণ করে ট্রাম্পের বাহিনী। তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নিউ ইয়র্কে। আপাতত ব্রুকলিনের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে তাদের। যুক্তরাষ্ট্রেই বিচারের আওতায় আনা হবে ভেনেজুয়েলার অপহৃত প্রেসিডেন্ট এবং ফার্স্ট লেডিকে।
কেএম