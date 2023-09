দিল্লি মেট্রোয় যুগলদের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠা নিয়ে আবারও বিতর্ক শুরু হয়েছে ভারতে। সম্প্রতি মেট্রোরেলের ভেতর অন্য যাত্রীদের সামনেই দীর্ঘ চুম্বনরত দুই তরুণ-তরুণীর ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা।

ভিডিওতে দাবি করা হয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির আনন্দ বিহার মেট্রো স্টেশনের কাছে। তবে স্বাধীনভাবে এর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

ভিডিওর ক্যাপশনে লেখা, আনন্দ বিহারের আরও একটি আবেগী ভিডিও। সম্ভবত তারা ভুলে গিয়েছিল- ভালোবাসা অন্ধ, মানুষ নয়।

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে অনেকেই মেট্রো কর্তৃপক্ষকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছেন। অন্যরা ওই যুগলের সম্মতি না নিয়ে ভিডিওধারণ ও তা ভাইরাল করার সমালোচনা করেছেন।

Another emotional video of Anand Vihar #delhimetro (OYO).

Maybe we have forgotten that love is blind, people are not.#HBDAtlee #ISKCON #ICCRankings #JustinTrudeau #Shubh #MindfulLiving #PeaceDay #CHEN #TejRan #ShafaliVerma pic.twitter.com/EKSJs2p54d