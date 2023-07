পরকীয়ায় মত্ত স্ত্রীকে হাতেনাতে ধরলেন স্বামী, ভিডিও ভাইরাল

স্বামী-স্ত্রীর জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ ঘটলে দাম্পত্য সম্পর্ক কী ভয়ংকর রূপ নিতে পারে, তার উদাহরণ রয়েছে বহু। সোশ্যাল মিডিয়ার বদৌলতে সেই ঝামেলা আবারও প্রকাশ্যে চলে এলো। পরকীয়ায় মত্ত স্ত্রীকে প্রেমিকের সঙ্গে হাতেনাতে ধরে ফেললেন স্বামী। আর তারপরেই শুরু হয়ে যায় উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়। এমনকি গায়ে হাত তোলার ঘটনাও ঘটে। এমনই একটি ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

ভিডিওতে দেখা যায়, পরকীয়া প্রেমিকের হাত ধরে একটি শপিং মলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এক নারী। তাদের পেছন পেছন গিয়ে লুকিয়ে সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেন ওই নারীর স্বামী। এরপর তারা একটি ফাস্টফুডের দোকানে গিয়ে দাঁড়ালেই সামনে আসেন ওই ব্যক্তি।

স্বামীকে দেখে প্রথমে থতমত খেয়ে যান নারী। দাবি করেন, সঙ্গে থাকা যুবক আসলে তার বন্ধু, প্রেমিক নন। কিন্তু স্ত্রীর কথায় আরও বেশি মেজাজ হারান স্বামী।

তার অভিযোগ, পরকীয়ায় জড়িয়েছেন স্ত্রী। আর সেই কারণেই তার পিছু নিয়েছিলেন তিনি।

এভাবে তর্ক-বিতর্কের জেরে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে দু’পক্ষই। একপর্যায়ে স্বামীকে চড়-থাপ্পড়ও মারেন ক্ষিপ্ত স্ত্রী।

এসময় তাকে বিয়েবিচ্ছেদের হুমকি দেন স্বামী। বলেন, ডিভোর্সের জন্য তিনি যেন সময়মতো আদালতে পৌঁছে যান।

