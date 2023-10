যুক্তরাষ্ট্রে মেইন অঙ্গরাজ্যের লুইস্টন শহরে বন্দুক হাতে তাণ্ডব চালানো হামলাকারী এখনো পলাতক। স্থানীয় পুলিশ এটিকে সক্রিয় ‘শুটার সিচুয়েশন’ হিসেবে উল্লেখ করেছে। এ অবস্থায় শহরের বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

অ্যান্ড্রসকোগিন কাউন্টি শেরিফের অফিস ফেসবুকে জানিয়েছে, তারা দুটি সক্রিয় ‘শ্যুটার ইভেন্টের’ তদন্ত করছে। তদন্ত চলাকালীন ওই এলাকার সব দোকানপাট, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান লকডাউন বা বন্ধ রাখতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মেইন স্টেট পুলিশও জানিয়েছে, তারা লুইস্টনে সক্রিয় শুটার পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে। এ অবস্থায় বাসিন্দাদের ঘরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে তারা।

পুলিশ সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও একটি গাড়ির ছবি প্রকাশ করেছে, যা এই হামলায় ব্যবহার করা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে। প্রকাশিত ছবিগুলোতে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে রাইফেল হাতে গুলি করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।

বুধবার (২৫ অক্টোবর) রাতে লুইস্টননের একটি বোলিং অ্যালে, একটি রেস্টুরেন্ট এবং ওয়ালমার্টের একটি বিতরণকেন্দ্রে এই বন্দুকহামলার ঘটনা ঘটে। এতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২২ জনে পৌঁছেছে।

**ALERT: There is an active shooter incident in progress in the City of Lewiston. ALL Auburn & Lewiston residents are strongly urged to shelter in place, lock all doors & report suspicious individuals and activities to 9-1-1. Most businesses in the area have closed/are closing.**