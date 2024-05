অভিযোগ করায় যাত্রীকে নিজের প্লেনে যেতে বললো এয়ারলাইন

ইউরোপীয় এয়ারলাইন রায়নাএয়ার তাদের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগের বিপরীতে মজার প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য সুপরিচিত। সম্প্রতি, এক যাত্রী এয়ারলাইনটির একটি ফ্লাইটে ভ্রমণের ‘বাজে’ অভিজ্ঞতা শেয়ার করার পর একই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মঙ্গলবার (৭ মে) রায়ানএয়ারে ভ্রমণ করছিলেন কেনিয়ার এক নাগরিক। তার সিটের সামনে পা ভাঁজ করে রাখার মতো পর্যাপ্ত জায়গা (লেগরুম) না থাকায় একটি ছবি তুলে এক্সে পোস্ট করেন তিনি। আর ক্যাপশনে লেখেন, রায়ানএয়ার, এরপর থেকে নিজের লেগরুম নিজেই নিয়ে আসবো।

@Ryanair I'll come with my own legroom next time. pic.twitter.com/aSBIZb9uJY