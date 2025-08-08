সপ্তাহের সেরা চাকরি: ০৮ আগস্ট ২০২৫
দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে চাকরির বাজার। বেকারত্বের হার বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। এমন হতাশার মধ্যেও কিছু সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আশার আলো দেখায়। তবে তার জন্য নিজেকে আপডেট রাখতে হবে।
তাই চাকরিপ্রার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো সপ্তাহের সেরা চাকরির বিজ্ঞাপনগুলো। জাগো নিউজের সঙ্গে থাকুন, খুঁজে নিন আপনার পছন্দের চাকরি—
সরকারি চাকরি
• বিমান বাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
• ৭২ জন নিয়োগ দেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
• ৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল
• এসএসসি পাসে সিপাহি নিয়োগ দেবে আনসার-ভিডিপি
• অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা
• পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা
• ২২ জনকে নিয়োগ দেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন
• শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৬১ জনের চাকরির সুযোগ
ব্যাংক ও আর্থিকপ্রতিষ্ঠানে চাকরি
• ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ দিচ্ছে সাউথইস্ট ব্যাংক, বেতন ৫৫ হাজার
• ট্রেইনি অফিসার নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
• অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দেবে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক
• স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে ব্র্যাক ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
• প্রাইম ব্যাংকে নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস
• অভিজ্ঞতা ছাড়া নিয়োগ দিচ্ছে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক
• নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, ৪৫ বছরেও আবেদন
• স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে মেঘনা ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
• বিকাশে নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস
• চাকরির সুযোগ দিচ্ছে প্রাইম ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
• ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক
• চার জেলায় অফিসার নিয়োগ দেবে মেঘনা ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস
• নিয়োগ দেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
• ঢাকায় জনবল নিয়োগ দেবে প্রাইম ব্যাংক
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি
• একাধিক শিক্ষক নিয়োগ দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
• শিক্ষক-পরিচালক পদে নিয়োগ দিচ্ছে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়
• ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ দিচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বেসরকারি চাকরি
• আরবি ভাষা প্রশিক্ষক নেবে প্রাণ গ্রুপ
• ২০ জনকে নিয়োগ দেবে অটোবি, লাগবে স্নাতক পাস
• ঢাকায় নিয়োগ দেবে ইজি ফ্যাশন, বেতন ৫৫ হাজার
• ৪০ জনকে নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, লাগবে না অভিজ্ঞতা
• আউটলেট ম্যানেজার নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ, লাগবে স্নাতক পাস
• অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস
• মার্কেটিং অফিসার নিয়োগ দেবে কর্ণফুলী গ্রুপ
• ২০০ জনকে নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা
• জনবল নিয়োগ দেবে সজীব গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা
• সিনিয়র ম্যানেজার নিয়োগ দেবে নাদিয়া ফার্নিচার
• ডিবিএল গ্রুপে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল গাজীপুর
• চাকরির সুযোগ দিচ্ছে ওয়ালটন
• সেলস ম্যানেজার নিয়োগ দেবে যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স
• জনবল নিয়োগ দেবে আকিজ ফুড
• ১০ ম্যানেজার নিয়োগ দেবে রূপায়ণ গ্রুপ, লাগবে স্নাতক পাস
এনজিও
• হীড বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৭৫ হাজার টাকা
• অফিসার নিয়োগ দেবে আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন
• নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন ৬৩ হাজার টাকা
• চাকরি দেবে হীড বাংলাদেশ, থাকতে হবে স্নাতক পাস
এ ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য চাকরির খবর পেতে অনলাইন জব পোর্টাল জাগোজবস ডটকম ভিজিট করতে পারেন।
