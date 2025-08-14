  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৩ এএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসিতে ‘নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: আইসিটি ডিভিশন

পদের নাম: নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি/সমমান (সিএসই/আইসিটি/ইইই/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ০৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Al-Arafah Islami Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

