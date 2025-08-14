  2. জাগো জবস

শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছে গ্রিন ইউনিভার্সিটি, বেতন ৫৫ হাজার

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৫ এএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের লোগো । ফাইল ছবি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে ‘লেকচারার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: সোসিওলজি

পদের নাম: লেকচারার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএসসি (সোসিওলজি)
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ৫৫,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩২ বছর
কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ (রূপগঞ্জ)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Green University of Bangladesh (GUB) করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

