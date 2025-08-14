এসএসসি পাসে ৪০ জনকে নিয়োগ দেবে মীনা বাজার

এসএসসি পাসে ৪০ জনকে নিয়োগ দেবে মীনা বাজার
বাংলাদেশের অন্যতম সুপার শপ মীনা বাজারে ‘ক্যাশিয়ার/সেলসম্যান’ পদে ৪০ জনকে নিয়োগ করা হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মীনা বাজার
পদের নাম: ক্যাশিয়ার/সেলসম্যান
পদসংখ্যা: ৪০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি অথবা এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ৮,০০০-১০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ১৮-২৮ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (আফতাবনগর, বাড্ডা, বনশ্রী, বসুন্ধরা আরএ, নতুনবাজার, রামপুরা)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Meena Bazar ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
