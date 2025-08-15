  2. জাগো জবস

শোরুম ম্যানেজার নেবে মিনিস্টার, বেতন ৪০ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২৮ এএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডে ‘শোরুম ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড

পদের নাম: শোরুম ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা (ইইই) অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ০৩-০৫ বছর
বেতন: ২০,০০০-৪০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৭ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Minister Hi-Tech Park Ltd ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

