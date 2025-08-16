  2. জাগো জবস

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৬ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসিতে (এমটিবি) ‘ক্রেডিট অ্যানালিস্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৩ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি)

পদের নাম: ক্রেডিট অ্যানালিস্ট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Mutual Trust Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

