১০ ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৭ এএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি 

ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেডে ‘ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার’ পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড

পদের নাম: ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Transcom Electronics Limited করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

