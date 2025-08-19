চাকরির সুযোগ দিচ্ছে আখতার গ্রুপ, এইচএসসি পাসেই আবেদন
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আখতার গ্রুপে ‘সেলসপারসোন (জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ লেভেল)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আখতার গ্রুপ
পদের নাম: সেলসপারসোন (জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ লেভেল)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/ডিপ্লোমা অথবা স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: ০২-০৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
- বিমান বাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
- জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, ২৮ বছরেও আবেদন
- ৮০০ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২০-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা, মানিকগঞ্জ, ঢাকা (সাভার)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Akhtar Group ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
- সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদনের সুযোগ
- অফিসার ক্যাডেট নেবে বিমান বাহিনী, বিবাহিতদেরও আবেদনের সুযোগ
- সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কোরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ২৮ বছরেও আবেদন
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/জিকেএস