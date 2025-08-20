  2. জাগো জবস

মদিনা গ্রুপে নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২৫ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
মদিনা গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মদিনা গ্রুপে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মদিনা গ্রুপ
বিভাগের নাম: সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট)
অভিজ্ঞতা: ০১-০৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২২-৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Madina Group ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

