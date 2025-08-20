ঢাকায় নিয়োগ দেবে যমুনা গ্রুপ, ২৪ বছর হলেই আবেদন

ঢাকায় নিয়োগ দেবে যমুনা গ্রুপ, ২৪ বছর হলেই আবেদন
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান যমুনা গ্রুপে ‘এক্সিকিউটিভ/ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা গ্রুপ
বিভাগের নাম: ডিজিটাল মার্কেটিং, হোলসেলস ক্লাব লিমিটেড
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ০৩-০৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৪ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Jamuna Group ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ