চাকরি দেবে দারাজ, প্রার্থীর নিজ জেলায় কাজের সুযোগ

চাকরি দেবে দারাজ, প্রার্থীর নিজ জেলায় কাজের সুযোগ

প্রকাশিত: ০৭:৩৩ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেডে ‘ডেলিভারিম্যান’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড

পদের নাম: ডেলিভারিম্যান
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নংয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: প্রতি মাসে ১৩,৫০০ টাকা থেকে ৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের সুযোগ

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ১৮ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

