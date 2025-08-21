  2. জাগো জবস

অডিট অফিসার নিয়োগ দেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৪ এএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি 

দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসিতে ‘অডিট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: আইসিসিডি, (এসইও/এসএভিপি)

পদের নাম: অডিট অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে The Premier Bank PLC ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

