  2. জাগো জবস

অফিসার নিয়োগ দেবে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:১০ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
অফিসার নিয়োগ দেবে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসিতে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ০৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিভিশন (আইসি অ্যান্ড সিডি)

পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ০৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Shahjalal Islami Bank PLC ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

১৬৪ জনকে নিয়োগ দেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১৬৪ জনকে নিয়োগ দেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

চাকরির-খবর
সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ২১০ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২

সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ২১০ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২

চাকরির-খবর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯১ জনের নিয়োগ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯১ জনের নিয়োগ

চাকরির-খবর