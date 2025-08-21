অফিসার নিয়োগ দেবে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক

অফিসার নিয়োগ দেবে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসিতে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ০৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিভিশন (আইসি অ্যান্ড সিডি)
পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ০৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Shahjalal Islami Bank PLC ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ