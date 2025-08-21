  2. জাগো জবস

নিয়োগ দিচ্ছে যমুনা ব্যাংক, ৫২ বছরেও করতে পারবেন আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৫ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
যমুনা ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান যমুনা ব্যাংক পিএলসিতে ‘চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসার (সিএইচআরও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসার (সিএইচআরও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএস (এইচআরএম)/এমবিএ/স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ২০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫-৫২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Jamuna Bank PLC ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

