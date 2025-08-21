  2. জাগো জবস

১০০ জন সহকারী জজ নেবে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪১ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের লোগো। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে (বিজেএসসি) ‘সহকারী জজ’ পদে ১০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। তবে বিধি অনুযায়ী পদ কমতে অথবা বাড়তে পারে। এটি অষ্টাদশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (১৮শ বিজেএস) পরীক্ষার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। আগ্রহী প্রার্থীরা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন (বিজেএসসি)

পদের নাম: সহকারী জজ
পদসংখ্যা: ১০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান (আইন বিভাগ)
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ৩০,৯৩৫-৬৪,৪৩০ টাকা। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রদত্ত অন্যান্য সুবিধা পাবেন।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ০১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন (বিজেএসসি) ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি: টেলিটক সিমের মাধ্যমে ১২০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে। পরীক্ষার ফি ০১ অক্টোবর ২০২৫ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত পরিশোধ করতে পারবেন।

আবেদন শুরু: ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

