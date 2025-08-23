নিয়োগ দেবে ইবনে সিনা ট্রাস্ট, কর্মস্থল ঢাকা

নিয়োগ দেবে ইবনে সিনা ট্রাস্ট, কর্মস্থল ঢাকা
ইবনে সিনা ট্রাস্টে ‘মেডিকেল টেকনোলজিস্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইবনে সিনা ট্রাস্ট
পদের নাম: মেডিকেল টেকনোলজিস্ট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা/বিএসসি (মেডিকেল টেকনোলজি)
অভিজ্ঞতা: ০২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে The Ibn Sina Trust ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/এমএস