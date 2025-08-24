  2. জাগো জবস

১৫০ ট্রেইনি শোরুম ম্যানেজার নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩০ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
১৫০ ট্রেইনি শোরুম ম্যানেজার নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ
আরএফএল গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘ট্রেইনি শোরুম ম্যানেজার’ পদে ১৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। বেতন ছাড়াও থাকছে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ

পদের নাম: ট্রেইনি শোরুম ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১৫০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা:

# আকর্ষণীয় বেতন এবং বিক্রয়ভিত্তিক ইনসেনটিভ
# ক্যারিয়ার গ্রোথের সুযোগ
# ট্রেনিং ও ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
# কোম্পানির নীতিমালা অনুসারে প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, ফেস্টিভাল বোনাসসহ অন্যান্য সুবিধা
# ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে সফল পারফরম্যান্স প্রদর্শন করলে শোরুম ম্যানেজার পদে উন্নীত হওয়ার সুযোগ

দায়িত্বসমূহ:

# দৈনন্দিন শোরুম কার্যক্রম পরিচালনা (বিক্রয়, কাস্টমার সার্ভিস, ইনভেন্টরি ও রিপোর্টিং)
# মাসিক বিক্রয় লক্ষ্য অর্জন এবং সঠিক প্রোডাক্ট ডিসপ্লে ও মার্চেন্ডাইজিং নিশ্চিত করা
# শোরুম এক্সিকিউটিভদের মোটিভেট ও সুপারভাইজ করে উচ্চমানের পারফরমেন্স নিশ্চিত করা
# কাস্টমারের প্রশ্ন, অভিযোগ ও সমস্যা সমাধান করে তাদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা
# কোম্পানির নীতি ও শোরুম স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলা এবং শোরুমের পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা
# দৈনিক/সাপ্তাহিক/মাসিক বিক্রয় ও স্টক রিপোর্ট প্রস্তুত ও জমা দেওয়া।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন:নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৩০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে RFL Group ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

