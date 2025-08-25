  2. জাগো জবস

শিক্ষক-কর্মকর্তা নেবে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২০ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ফাইল ছবি

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজে ‘শিক্ষক-কর্মকর্তা’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারেন। আবেদনপত্র সরাসরি/রেজিস্ট্রি ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন। নির্ধারিত তারিখের পর আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রতিষ্ঠানের নাম: রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজারবাগ, ঢাকা

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা

বয়স: ১ নং পদের প্রার্থীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৬১ বছর। ২-৪ নং পদের প্রার্থীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩৫ বছর। তবে সমপদের ইনডেক্সধারীদের জন্য বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।

আবেদনের ঠিকানা: সভাপতি, গভর্নিং বডি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজারবাগ, ঢাকা-১২১৭।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ২৫ আগস্ট ২০২৫

