শিক্ষক-কর্মকর্তা নেবে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজে ‘শিক্ষক-কর্মকর্তা’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারেন। আবেদনপত্র সরাসরি/রেজিস্ট্রি ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন। নির্ধারিত তারিখের পর আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।
প্রতিষ্ঠানের নাম: রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজারবাগ, ঢাকা
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা
বয়স: ১ নং পদের প্রার্থীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৬১ বছর। ২-৪ নং পদের প্রার্থীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩৫ বছর। তবে সমপদের ইনডেক্সধারীদের জন্য বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।
আবেদনের ঠিকানা: সভাপতি, গভর্নিং বডি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজারবাগ, ঢাকা-১২১৭।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ২৫ আগস্ট ২০২৫
এমআইএইচ