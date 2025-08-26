অফিসার নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

অফিসার নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসিতে ‘জুনিয়র অফিসার টু সিনিয়র অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: অপারেশনস ডিভিশন
পদের নাম: জুনিয়র অফিসার টু সিনিয়র অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Bengal Commercial Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ