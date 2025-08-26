  2. জাগো জবস

অফিসার নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৯ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
অফিসার নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসিতে ‘জুনিয়র অফিসার টু সিনিয়র অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: অপারেশনস ডিভিশন

পদের নাম: জুনিয়র অফিসার টু সিনিয়র অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Bengal Commercial Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

১৬ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট

১৬ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট

চাকরির-খবর
শিক্ষক-কর্মকর্তা নেবে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ

শিক্ষক-কর্মকর্তা নেবে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ

চাকরির-খবর
৪১ জনকে নিয়োগ দেবে আরএনপিএল, বেতন ছাড়াও থাকছে অন্যান্য সুবিধা

৪১ জনকে নিয়োগ দেবে আরএনপিএল, বেতন ছাড়াও থাকছে অন্যান্য সুবিধা

চাকরির-খবর