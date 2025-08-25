  2. জাগো জবস

১৬ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৬ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১৬ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট
বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেড। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেডে ০৬টি পদে ১৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ সেপ্টেম্বর বিকেল ০৩টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেড

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: গাজীপুর

বয়স: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেড ক্লিক করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

আবেদনের ঠিকানা: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেড, গাজীপুর সেনানিবাস, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০০। আবেদনপত্র ডাকযোগে অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

আবেদন ফি: বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেড এর অনুকূলে ২০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ২৫ আগস্ট ২০২৫

