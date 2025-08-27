  2. জাগো জবস

ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে আইএফআইসি ব্যাংক

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০৫ পিএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসিতে ‘অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এএমডি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এএমডি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর/সমমান
অভিজ্ঞতা: ২০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৫৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এই ঠিকানায় career@ificbankbd.com সিভি পাঠিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

