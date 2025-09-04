  2. জাগো জবস

মদিনা গ্রুপে নিয়োগ, ২৫ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:০৬ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মদিনা গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মদিনা গ্রুপে ‘ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার/এএসএম/ডিএসএম/আরএসএম’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মদিনা গ্রুপ

পদের নাম: ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার/এএসএম/ডিএসএম/আরএসএম
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যাচেলর অব আর্টস
অভিজ্ঞতা: ৫-৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৪৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Madina Group করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

