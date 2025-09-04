  2. জাগো জবস

নারী কর্মী নেবে ডিবিএল গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও থাকছে আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১০ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডিবিএল গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ডিবিএল গ্রুপে ‘মেডিকেল অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। শুধু নারী প্রার্থীদের আবেদন করতে উৎসাহিত করা হলো।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ডিবিএল গ্রুপ

পদের নাম: মেডিকেল অফিসার
পদসংখ্যা: ০৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস
অভিজ্ঞতা: ১-৪ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: গাজীপুর, ময়মনসিংহ (ভালুকা)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক DBL Group করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

