নারী কর্মী নেবে ডিবিএল গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও থাকছে আবেদনের সুযোগ

নারী কর্মী নেবে ডিবিএল গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও থাকছে আবেদনের সুযোগ
বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ডিবিএল গ্রুপে ‘মেডিকেল অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। শুধু নারী প্রার্থীদের আবেদন করতে উৎসাহিত করা হলো।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ডিবিএল গ্রুপ
পদের নাম: মেডিকেল অফিসার
পদসংখ্যা: ০৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস
অভিজ্ঞতা: ১-৪ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
- বিমান বাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
- ৪৬৮ জনকে নিয়োগ দেবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, আবেদন ফি ১০০ টাকা
- ৮০০ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: গাজীপুর, ময়মনসিংহ (ভালুকা)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক DBL Group করে আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
- সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদনের সুযোগ
- ৪৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
- সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ২১০ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ