  2. জাগো জবস

ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে দেবে এনআরবিসি ব্যাংক

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৫২ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে দেবে এনআরবিসি ব্যাংক
এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসিতে ‘ডেপুটি কোম্পানি সেক্রেটারি’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: ডেপুটি কোম্পানি সেক্রেটারি
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএস অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৫৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক NRBC Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

১৪৪ জনকে নিয়োগ দেবে সিভিল সার্জনের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২

১৪৪ জনকে নিয়োগ দেবে সিভিল সার্জনের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২

চাকরির-খবর
১৯ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৯ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চাকরির-খবর
শিক্ষক নিয়োগ দেবে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

শিক্ষক নিয়োগ দেবে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

চাকরির-খবর