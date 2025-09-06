ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে দেবে এনআরবিসি ব্যাংক

ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে দেবে এনআরবিসি ব্যাংক
এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসিতে ‘ডেপুটি কোম্পানি সেক্রেটারি’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: ডেপুটি কোম্পানি সেক্রেটারি
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএস অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৫৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক NRBC Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ