বিকাশে চাকরির সুযোগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৭ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিকাশে নিয়োগ। ফাইল ছবি

অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ লিমিটেডে ‘অফিসার/সিনিয়র অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বিকাশ লিমিটেড
বিভাগের নাম: পেরোল

পদের নাম: অফিসার/সিনিয়র অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (অ্যাকাউন্টিং) অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক bKash Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

