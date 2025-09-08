  2. জাগো জবস

ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার নিয়োগ দেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:২৬ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসির লোগো । ফাইল ছবি

দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসিতে ‘ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার (এভিপি টু এসইভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার (এভিপি টু এসইভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৫৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক The Premier Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

