ঢাকায় নিয়োগ দেবে অ্যাকশনএইড, বেতন এক লাখ ১৩ হাজার

ঢাকায় নিয়োগ দেবে অ্যাকশনএইড, বেতন এক লাখ ১৩ হাজার
যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে (এএবি) ‘ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স স্পেশালিস্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ
পদের নাম: ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স স্পেশালিস্ট
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিকম
অভিজ্ঞতা: ৪-৫ বছর
বেতন: ১১৩,১২৩ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ActionAid Bangladesh করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ