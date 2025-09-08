শিক্ষক নিয়োগ দেবে বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

শিক্ষক নিয়োগ দেবে বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ
বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে ৮টি পদে শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বান্দরবান সেনানিবাস
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: বান্দরবান
বয়স: ৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩৫ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ ১-৭ নং পদের জন্য ৭০০ টাকা, ৮ নং পদের জন্য ৫০০ টাকা অনলাইনের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।
লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ১১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টায় লিখিত পরীক্ষা এবং দুপুর ৩টায় মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এমআইএইচ