  2. জাগো জবস

শিক্ষক নিয়োগ দেবে বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০০ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শিক্ষক নিয়োগ দেবে বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ
বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। ফাইল ছবি

বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে ৮টি পদে শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বান্দরবান সেনানিবাস

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: বান্দরবান

বয়স: ৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩৫ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ ১-৭ নং পদের জন্য ৭০০ টাকা, ৮ নং পদের জন্য ৫০০ টাকা অনলাইনের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ১১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টায় লিখিত পরীক্ষা এবং দুপুর ৩টায় মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৬৩ শিক্ষক নিয়োগ দেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

৬৩ শিক্ষক নিয়োগ দেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

চাকরির-খবর
১৮ জনকে নিয়োগ দেবে ডিএসসিসি, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

১৮ জনকে নিয়োগ দেবে ডিএসসিসি, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

চাকরির-খবর
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

চাকরির-খবর