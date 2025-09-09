ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ দিচ্ছে ব্র্যাক ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ দিচ্ছে ব্র্যাক ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা
ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসিতে ‘অফিসার/অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: কাস্টমার এনকোয়ারিজ, ভার্চুয়াল ব্যাংকিং
পদের নাম: অফিসার/অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক BRAC Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/জেআইএম