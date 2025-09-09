নারী কর্মী নিয়োগ দেবে নিটল মটরস, কর্মস্থল ঢাকা

নারী কর্মী নিয়োগ দেবে নিটল মটরস, কর্মস্থল ঢাকা
নিটল মটরস লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: নিটল মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: কি অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট (কেএএম)
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ২-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী
বয়স: ২৩-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (মহাখালী)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Nitol Motors Limited করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/জিকেএস