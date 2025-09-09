মদিনা গ্রুপে ম্যানেজার পদে নিয়োগ, ৫০ বছরেও আবেদন

মদিনা গ্রুপে ম্যানেজার পদে নিয়োগ, ৫০ বছরেও আবেদন
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মদিনা গ্রুপে ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মদিনা গ্রুপ
বিভাগের নাম: এইচআর অ্যান্ড অ্যাডমিন
পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (এইচআরএম)
অভিজ্ঞতা: ৬-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩৫-৫০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (ধানমন্ডি)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Madina Group করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
