মদিনা গ্রুপে ম্যানেজার পদে নিয়োগ, ৫০ বছরেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১০ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মদিনা গ্রুপের লোগো । ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মদিনা গ্রুপে ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মদিনা গ্রুপ
বিভাগের নাম: এইচআর অ্যান্ড অ্যাডমিন

পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (এইচআরএম)
অভিজ্ঞতা: ৬-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩৫-৫০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (ধানমন্ডি)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Madina Group করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/জিকেএস

