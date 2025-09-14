ঢাকায় নিয়োগ দেবে বিকাশ, থাকছে না বয়সসীমা

ঢাকায় নিয়োগ দেবে বিকাশ, থাকছে না বয়সসীমা
অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট লিড ইঞ্জিনিয়ার/লিড ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বিকাশ লিমিটেড
বিভাগের নাম: রিসার্চ অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং- পাইথন
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট লিড ইঞ্জিনিয়ার/লিড ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা সমমান (সিএসই)
অভিজ্ঞতা: ৫-৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক bKash Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ