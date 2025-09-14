  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে বিকাশ, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১০ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিকাশ লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট লিড ইঞ্জিনিয়ার/লিড ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বিকাশ লিমিটেড
বিভাগের নাম: রিসার্চ অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং- পাইথন

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট লিড ইঞ্জিনিয়ার/লিড ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা সমমান (সিএসই)
অভিজ্ঞতা: ৫-৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক bKash Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

